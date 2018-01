Polícia encontra mochila com R$ 57 mil em Cumbica

Uma mochila com R$ 57 mil em dinheiro, um bilhete de embarque em nome de um vendedor de 20 anos e objetos pessoais, foi encontrada na noite de terça-feira, 12, na calçada de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O dono da bagagem foi encontrado nos arredores do aeroporto e prestou esclarecimentos na delegacia.

Na noite de ontem, agentes da Polícia Civil encontraram a mochila e constataram que havia uma reserva de passagem no nome do vendedor para a cidade de Salvador, na Bahia.

O vendedor foi localizado perto da área de embarque e com ele foram apreendidos R$ 632, além de 290 celulares. Questionado sobre a mochila encontrada, ele disse que desembarcou de um voo vindo de Salvador, por volta das 3 horas de ontem, e pegou um táxi com destino ao centro de São Paulo. O dono da bagagem afirmou que sentiu falta da mochila quando estava no táxi, mas desistiu de retornar para buscar a mochila por acreditar que não a encontraria.

Sobre os celulares apreendidos, afirmou que comprou a mercadoria na Galeria Pagé, no centro de São Paulo, para revendê-los em Feira de Santana, na Bahia.

Os aparelhos, a quantia em dinheiro, documentos e o celular pessoal do vendedor foram apreendidos. A polícia expediu uma mensagem à empresa fabricante dos celulares questionando se são aparelhos originais. O vendedor foi liberado após assinar o boletim de ocorrência.

Informações da Central de Notícias.