Polícia encontra mangueira remendada Policiais encontraram ontem os seis cilindros de gás que abasteciam a cozinha do restaurante Filé Carioca, que explodiu na quinta-feira no Rio, além de uma mangueira de gás remendada com fita isolante. Ela estava ligada a uma das válvulas e pode ter causado o incidente que matou três pessoas. O dono e o gerente não depuseram ontem à polícia. O advogado Bruno Castro alegou causas médicas para a ausência.