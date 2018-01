Polícia encontra grande plantação de maconha em Campos do Jordão

SOROCABA – A Polícia Militar localizou uma área plantada com 20 mil pés de maconha, no final da tarde de segunda-feira, 21, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A "lavoura" fica no bairro Gavião Gonzaga, à margem da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso à cidade turística.

A plantação ilegal estava escondida por uma faixa de mata nativa. Os policiais chegaram ao local durante perseguição a uma dupla que passava de moto pela rodovia. Os suspeitos entraram na mata e conseguiram escapar, mas os policiais se depararam com a grande quantidade de pés de maconha. Restos de embalagens encontradas na área indicam que a plantação era adubada e tratada com defensivos.

A contagem do número de plantas só foi concluída nesta terça-feira, 22. A polícia vai pedir máquinas e funcionários à prefeitura para arrancar a plantação. A Polícia Civil investiga quem plantou e cuidava da droga. Um dos suspeitos da moto deixou cair um documento, ponto de partida para as investigações.