Polícia encontra granadas em favela de Santo André, no ABC Paulista

SÃO PAULO - Armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas foram encontrados na tarde de quarta-feira, 5, pela Polícia Militar em uma casa da Favela da Gamboa, em Santo André, ABC Paulista. Três granadas, um morteiro 150 milímetros, uma espingarda calibre 28 e munições para fuzil estavam escondidas na residência, além de 500 gramas de maconha, cocaína, crack e haxixe. Dois homens que confessaram ser os donos do material foram presos e encaminhados ao 1º DP da cidade.

De acordo com a PM, os homens da 1º Companhia do 41º Batalhão compareceram à Rua Gamboa, que dá acesso à favela, depois de uma denúncia anônima. Ao averiguar o local, encontraram os dois suspeitos na rua e eles acabaram confessando o crime. Um deles admitiu ser egresso do sistema prisional, segundo a polícia. Eles foram indiciados por tráfico e posse ilegal de armas.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) chegaram a comparecer ao endereço para dar apoio na à equipe que estava no local.