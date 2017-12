Polícia encontra 'fortaleza do tráfico' em Heliópolis

A polícia localizou nesta terça-feira, 20, em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, uma espécie de "fortaleza do tráfico", segundo o investigador do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) Douglas Souza. Na casa, usada como laboratório clandestino, há três portões de acesso e 15 cômodos distribuídos em quatro andares, que contam com uma espécie de sistema para videomonitoramento da favela, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram apreendidos 17 quilos de cocaína.

O local fica próximo à Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Cidade Sol e a um telecentro - local público para acesso à internet. Dentro da casa, os policiais ainda tiveram de passar por dois alçapões que davam acesso do segundo ao terceiro andares e deste para o quarto e último pavimento. No topo da casa foram apreendidos um tambor, três panelas e uma bacia, todos com cocaína.

No total, segundo pesagem preliminar da Polícia Civil, havia 17 quilos da droga, três deles já transformados em crack. Ainda foram apreendidos dois radiotransmissores, éter, acetona, uma prensa e grande quantidade de fios.