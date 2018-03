Polícia encontra estufa com plantação de maconha em Itu (SP)

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Policiais militares descobriram uma plantação de maconha em uma chácara em Itu, no interior do Estado, na noite de sábado, 29. Uma estufa montada em um quarto continha 104 pés de maconha e 19 galhos secos da planta pendurados num varal. Outros 15 pés estavam plantados na parte de fora da residência, segundo a PM. O dono da chácara e um amigo foram detidos.

Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima, mas não havia ninguém na chácara. Segundo eles, o veículo do dono da chácara estava aberto e com a chave no contato.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dupla foi abordada quando voltava para a residência e o dono da chácara afirmou aos policiais que plantava a maconha para uso próprio. Seu amigo disse ser usuário e que dividia a plantação com o dono. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itu, onde a ocorrência foi registrada.