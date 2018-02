Polícia encontra dois corpos dentro de carro em chamas no Morro do Adeus, no Rio

SÃO PAULO - A guerra entre traficantes no Morro do Adeus, na zona norte do Rio, fez mais duas mortes, na noite desta sexta-feira, 24.

Um Corsa Wind em chamas fez com que policiais militares, por volta das 21h30, se deslocassem até a rua Marechal Foch, na entrada do morro, localizado no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Dentro do carro, duas pessoas, não se sabe ainda de que sexo, foram encontradas carbonizadas.

Acredita-se que as duas vítima sejam criminosos ligados ao tráfico e que foram mortos por algum grupo rival. O caso foi encaminhado à Divisão de Homicídios, localizada na Barra da Tijuca.