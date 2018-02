Polícia encontra depósito de produtos falsos na Rua 25 de Março

SÃO PAULO - A Polícia Civil localizou nesta quarta-feira, 10, o principal depósito de produtos falsificados dos shoppings populares e de ambulantes da cidade de São Paulo. A ação foi realizada no Shopping São Paulo Center com autorização judicial. Um caminhão foi carregado com cerca de 500 mil produtos para ser levado a um depósito da polícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mercadorias piratas estavam armazenadas em dois andares de um prédio localizado na Rua 25 de Março. Cerca de 40 policiais da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) estão no local. Foram encontradas roupas, tênis, óculos, e bolsas.

Já foram ouvidas pelo Deic sete pessoas, e mais 15 devem prestar depoimento. O total de 20 inquéritos policiais foram abertos, um para cada baia do shopping em que eram vendidos produtos. A polícia investiga tanto os compradores da mercadoria quanto quem eram os fornecedores. Os lojistas serão autuados pelo crime contra a relação de consumo.

Atualizado às 19h24