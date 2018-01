Polícia encontra dois corpos de jovens baleados na zona norte

SÃO PAULO - Dois jovens foram encontrados mortos com marcas de disparos de arma de fogo na Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, na manhã deste sábado, 10. As vítimas, o vendedor Bruno Santos Boniolo, de 18 anos, e o estudante Renan Dias Vilela, de 16, apresentavam ferimentos na cabeça, segundo informações da Polícia Civil.

Policiais Militares foram acionados por volta das 6h para atender a um chamado de encontro de cadáver na Rua Delfim Moreira. No local, os agentes encontraram os corpos dos jovens caídos no chão.

Os investigadores do 13º Distrito Policial (Casa Verde), onde o caso foi registrado, não conseguiram localizar testemunhas do crime. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), apenas familiares de uma das vítimas prestarem depoimento. De acordo com a pasta, eles não teriam acrescentado informações relevantes à apuração, uma vez que não presenciaram o assassinato.

Foi solicitado assessoramento do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar o caso. Os assassinatos foram registrados como homicídio simples.