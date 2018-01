Polícia encontra corpos carbonizados em rodovia em Guarulhos

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Dois corpos carbonizados foram encontrados na madrugada desta sexta-feira, 5, dentro de um carro na Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 25, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 2h30, funcionários da concessionária EcoPistas, que administra a via, viram um carro em chamas no acostamento e acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após os bombeiros apagarem o incêndio, a PRE abriu o porta malas e encontrou dois corpos. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos. A perícia esteve no local. A identificação dos corpos será feita pela polícia técnica.