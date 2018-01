Polícia encontra corpo em área alagada na zona sul de SP

O corpo de um homem com idade entre 30 e 40 anos foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 21, na Avenida Presidente Wilson, esquina do Viaduto Pacheco Chaves no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. A região ficou alagada com a tempestade que atingiu a capital.

Segundo a Polícia Militar, as causas da morte serão investigadas, mas existe a possibilidade do homem ter morrido afogado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o corpo da vítima foi encontrado em meio ao entulho. Informações iniciais apontam que ele seria morador de rua. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial, no Ipiranga.