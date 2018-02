Polícia encontra corpo e esclarece latrocínio em Barueri (SP)

SÃO PAULO - Dois criminosos foram presos, no início da noite de terça-feira, 5, por investigadores da Delegacia Central de Barueri, região oeste da Grande São Paulo, após os policiais encontrarem, em um matagal, ao lado do loteamento de um condomínio, no Jardim Califórnia, no mesmo município, o corpo do vigilante Marcos Lira, de 43 anos. A vítima pretendia, no ano que vem, sair como candidato a vereador; era casada e tinha filhos.

Próximo ao corpo da vítima, morta a pedradas, os policiais encontraram o veículo de Marcos, um Fiat Palio, sem as rodas, que estavam em poder de um rapaz, de prenome Ricardo, amigo de Adailton Figueiredo Rodrigues, de 21 anos, autor do latrocínio - roubo seguido de morte. Após prenderem Ricardo, que foi encontrado pelos policiais próximo ao loteamento e confessou ter recebido das mãos de Rodrigues as rodas do veículo, os investigadores foram até a casa do assassino, que confessou o roubo do Fiat e a morte de Marcos.

O crime, ocorrido na noite de segunda-feira, 4, ocorreu após Marcos e Adailton saírem para tomar uma cerveja e ambos discutirem. Adailton então resolveu matar o vigilante e roubar o carro, deixando o corpo próximo do veículo. Ricardo foi autuado em flagrante por receptação dolosa e Adailton, por homicídio e roubo pelo delegado Ronald Nascimento.