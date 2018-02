Polícia encontra corpo de menor executado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado por policiais militares com ao menos onze marcas de tiros às 22h20 de segunda-feira, 29, em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. Os PMs foram acionados via 190 e acharam o cadáver na Rua das Macieiras, 24, bairro do Jardim Caiuby.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os suspeitos do homicídio não foram localizados, mas de acordo com o relado de testemunhas aos policiais, os responsáveis pela execução fugiram em um carro escuro. Até a manhã desta terça-feira ninguém havia sido detido, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba.