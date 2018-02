Polícia encontra computador de Laerte A Polícia Civil recuperou ontem o HD externo do cartunista Laerte Coutinho, furtado na madrugada do Dia do Trabalho, 1.º de maio. O equipamento, com 12 anos de trabalho do artista, havia sido levado por bandidos que invadiram sua casa no Rio Pequeno, zona oeste. O material foi encontrado durante uma ação policial e um homem foi preso. O cartunista foi até o 93.º Distrito Policial (Jaguaré) para testar o HD, que não funcionou. Agora, ele vai procurar um técnico para tentar recuperar o conteúdo.