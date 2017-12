Polícia encontra cocaína em mamadeira de um recém-nascido

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Policiais Rodoviários Federais encontraram no fim da noite desta quarta-feira, 14, cocaína dentro da mamadeira de um recém-nascido, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, no interior de São Paulo.

A apreensão ocorreu por volta das 22h15, quando um automóvel Polo Sedan ocupado por três pessoas adultas e um bebê foi abordado pelos policiais, na altura do km 204.

Durante a vistoria no veículo, os PRFs encontraram uma mamadeira debaixo do cobertor que cobria o bebê. Dentro da mamadeira havia uma sacola plástica com 100 g de cocaína pura.

Os pais da criança, C.J.S. e A.KM., e o terceiro ocupante do veículo, R.C.C., disseram que a droga seria para consumo próprio e seria utilizada em uma festa rave que ocorreria em São José dos Campos, durante 3 dias.

Na delegacia de Polícia Civil em Arujá, para onde foram levados, o pai do recém-nascido e o amigo que estava no carro assumiram a propriedade da droga. Eles foram indiciados por porte de entorpecente e por oferecer droga a pessoa de seu relacionamento.