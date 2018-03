Polícia encontra cerca de 8,5 toneladas de maconha em carreta na SP-425

SÃO PAULO - Cerca de 8,5 toneladas de maconha foram apreendidas na terça-feira, 4, pela Polícia Rodoviária Estadual após abordagem a uma carreta no quilômetro 296 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Penápolis, região de Araçatuba, a 500 quilômetros da capital paulista, no noroeste do Estado.

Ao pararem o veículo Volvo e vistoriarem a carroceria, os policiais encontraram, junto a uma carga de carvão, um total de 8.308 quilos de maconha. O motorista, R.R.A (de idade não fornecida), afirmou que desconhecia a existência do entorpecente no meio da carga e que foi contratado por R$ 2 mil para fazer o transporte do carvão da cidade de Coronel Sapucaia(MS) para Inhumas(MG).

Os policiais deram voz de prisão ao caminhoneiro, que foi autuado em flagrante na Delegacia de Investigações sobre Entorpecente (Dise) de Araçatuba.