Polícia encontra casal morto em motel no Cambuci

SÃO PAULO - A Polícia encontrou um casal morto em um motel na Avenida do Estado, no Cambuci, região central de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 26. A identidade das vítimas ainda não foi esclarecida.

De acordo com as informações prestadas pelo gerente do estabelecimento aos policiais, o casal deu entrada às 2h50 e deveria ter saído às 13h. O funcionário ligou para o quarto e, ao não conseguir contato, foi ao local com um segurança. Ao abrir a garagem da suíte, encontraram a dupla já sem vida.

Os policiais viram os corpos dentro de um carro sem marcas de violência. No quarto, encontraram frascos vazios e um outro com um "líquido transparente", além de uma bolsa, cigarro, dechavador e documentos pessoais. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelo 8º Distrito Policial (Brás).