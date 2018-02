Polícia encontra carro de ladrão da Protege A polícia achou ontem em um estacionamento perto da Ponte Julio de Mesquita Neto, na Marginal do Tietê, um Celta de Marcelo Adelino Moura, o China, motorista do ônibus usado pelo grupo que assaltou no domingo a empresa Protege em Santo Amaro, na zona sul. Cerca de R$ 700 mil dos R$ 14,2 milhões tirados do cofre não haviam sido recuperados até ontem.