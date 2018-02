Polícia encontra armas roubadas de empresa A polícia encontrou ontem parte das armas roubadas na terça-feira de uma empresa de segurança na Rua Camargo, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Após denúncia anônima, policiais do 95.º DP prenderam três pessoas em flagrante na Rua Luigi Alamanni, no Sacomã. Com eles foram encontradas nove escopetas calibre 12. A numeração revelou que eram as mesmas roubadas da empresa de segurança.