Polícia encontra alimentos vencidos em supermercado em SP

Uma denúncia anônima levou, na quinta-feira, 5, agentes do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania (DPPC) a flagrar irregularidades na revenda de produtos no interior do Supermercado Mambo, localizado na Avenida Vereador José Diniz, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. O gerente foi autuado em flagrante por expor e revender mercadoria imprópria para o consumo. Após pagar fiança de R$ 2.500, acabou liberado.

No local, os policiais encontraram carnes e peixes sem prazo de validade, queijos com data de fabricação adulterada e outros alimentos armazenados de forma inadequada, além de diversas irregulares nas embalagens. Tudo seria vendido. Na padaria, por exemplo, havia sacos com pães embolorados. Segundo o delegado João Lopes Filho, os pães seriam reaproveitados para se fazer farinha de rosca. Durante a vistoria, os policiais encontraram também um pedaço de queijo, em cuja embalagem, lacrada, havia um fio de cabelo.