Polícia encontra 84 mil maços de cigarros e prende 4 pessoas

Quatro homens foram presos nesta terça-feira, 12, na Rodovia Transbarsiliana, no município de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quando transportavam uma carga de 84 mil maços de cigarros.

Durante ronda pela Rodovia BR-153, policiais rodoviários federais abordaram um veículo que estava estacionado no pátio de um posto de combustível, localizado no km 45 da rodovia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No veículo, com três pessoas, os policiais encontraram um rádio comunicador escondido dentro do painel, além de papéis que comprovavam a compra recente de cigarros. Os ocupantes confessaram que estavam fazendo serviço de "batedores" para um caminhão, que também estava no posto de abastecimento.

No outro veículo, os policiais encontraram também um rádio comunicador e 168 caixas de cigarros, contendo 50 pacotes com 10 maços cada uma, na carroceria.

O motorista do caminhão entregou a documentação do veículo, mas havia indícios de falsificação. Além disso, o local onde deveria estar a numeração do chassi estava raspado e a inscrição numérica estava inserida em outro local, diferente do usual.

Apesar de não haver nenhuma documentação, os indivíduos disseram que compraram os cigarros no Paraguai e que a carga estava avaliada em U$ 16.800,00.