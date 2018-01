Polícia encontra 80 bombas caseiras em bar de Marília

Após investigação de dois dias, policiais civis de Marília, no interior paulista, acharam nesta sexta-feira, 4, 80 bombas em um bar do bairro Santa Antonieta. Ao perceber a chegada da polícia, o dono do bar, João dos Santos Diniz Neto, de 33 anos, colocou as bombas em um saco e tentou fugir. Ele e sua mulher, Elenice Henrique Cordeiro Diniz, de 34, não revelaram o motivo pelo qual vendiam explosivos no bar e se recusaram a falar do preço.

"As bombas estavam à venda aparentemente como fogos de artifício de fabricação caseira. Dependendo da forma como são usadas, podem causar lesões graves e até a morte", explicou Cleber Pinha Alonso, delegado adjunto da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de descartar o envolvimento de criminosos, que poderiam receber os artefatos, o policial disse que as bombas foram preparadas em tubo de papelão. "Abrimos uma, havia cinco gramas de pólvora prensada com pó de serra", afirmou. As bombas têm formato cilíndrico e medem nove centímetros por dois centímetros de diâmetro.

O casal não foi preso, mas será processado por vender explosivos sem autorização."É crime previsto no artigo 253 do Código Penal. A pena varia de seis meses a dois anos de prisão", completou o delegado.