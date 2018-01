Polícia encontra 5 toneladas de maconha em carga de frango congelado

SOROCABA - Cinco toneladas de maconha, escondidas em meio a uma carga de frangos congelados, foram apreendidas na noite deste sábado, 5, em Assis, no interior de São Paulo. O caminhão com baú frigorificado que levava a droga foi parado em uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, no km 445 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Em uma caixa, também no meio dos frangos, os policiais encontraram ainda um fuzil e dez pistolas, além de carregadores e munição.

O veículo havia saído de Cianorte, no Paraná, e seguia para Cariacica, no Espírito Santo. A droga seria distribuída na região de Vitória, capital do Estado, e no Rio de Janeiro. Os policiais apuraram que a maconha era procedente do Paraguai.

O policiamento rodoviário havia sido informado sobre a carga pela Polícia Civil de Maringá, no Paraná.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O motorista e o passageiro foram presos e levados à delegacia da Polícia Federal. Depois de autuados em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes e porte ilegal de arma, eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marília.