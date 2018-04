Polícia encontra 1,7 t de maconha em lavarrápido em SP

SÃO PAULO - Policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) apreenderam na madrugada desta quinta-feira, 10, 1.700 quilos de maconha em um lavarrápido na Vila Silviânia, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após denúncia anônima ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Ninguém foi preso.

A maconha prensada em tabletes estava escondida dentro de 24 caixas de som - duas delas já haviam sido desparafusadas, no setor de lavagem, e outras 22 estavam intactas na sala administrativa do lavarrápido Bem 10, na esquina da Rua Aspásia com a Avenida Inocêncio Seráfico.

Ao se aproximarem do local, por volta da 0h30, a primeira equipe da Rota afugentou dois motoqueiros que estavam parados em frente ao lavarrápido. As duas motos foram perseguidas, mas não alcançadas pelos policiais, que retornaram e encontraram a droga.

A maconha foi transferida para um caminhão-baú da tropa de choque e o caso foi registrado no Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).