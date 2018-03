Polícia encontra 1,2 mil quilos de explosivos A Polícia Civil apreendeu ontem 1.250 kg de nitrato de amônia - explosivo suficiente para explodir dois estádios do tamanho da Fonte Nova, na Bahia - no Jardim Modelo, zona norte de São Paulo. A carga, encontrada em um furgão na Rua Anoriaçu, é parte dos 2,4 mil kg roubados no dia 31 da empresa Britanite, na Rodovia Fernão Dias.