Polícia e Ipem fazem operação em postos de combustível de SP

Oito equipes da Polícia Civil e oito do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem) realizam na manhã desta segunda-feira, 15, uma operação para medir o volume de combustível que sai das bombas no momento do abastecimento.

A operação está sendo realizada em 20 postos de diversas regiões da capital paulista e conta com apoio da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Consumidor do Departamento de polícia de Proteção à cidadania. O balanço da operação ainda não foi divulgado.