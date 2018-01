Polícia é acionada para remover suposta granada de calçada

Foto: Sérgio Neves/AE

SÃO PAULO - Uma objeto suspeito foi encontrado por volta do meio-dia desta quarta-feira, 22, na Rua Aimberê, altura do número 1.637, ao lado de uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionado para desativar o que seria uma granada. Porém, ao chegarem ao local, os agentes decobriram que o objeto era um simulacro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a rua ficou interditada durante o trabalho da polícia.