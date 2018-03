Polícia do Rio detém 5 adultos e 1 jovem acusados de neonazismo A Polícia Civil investiga denúncias contra seis acusados de serem neonazistas. O grupo de cinco homens e um adolescente foi detido no sábado, em Niterói, quando atacava com facas e taco de beisebol um nordestino. Eles foram indiciados por lesão corporal, formação de quadrilha, corrupção de menores, intolerância de cor, raça, etnia, religião e origem, e divulgação de símbolos do nazismo.