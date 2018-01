Do Piauí, Benoni lutou contra a ditadura militar, trabalhou no Jornal do Brasil e em O Globo, fundou jornais de bairro e núcleos do PT e do PSOL. Com dificuldades motoras por causa de um derrame, ainda militava pelas causas populares e ecológicas. O corpo será velado na biblioteca comunitária que ele criou no distrito de Palmital, e enterrado às 16 horas no cemitério local.