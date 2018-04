Polícia diz que delegado morto reagiu a assalto

A polícia baiana deu como concluída, na manhã de ontem, a investigação sobre o assassinato do delegado Clayton Leão, de 35 anos, enquanto dava entrevista por telefone a uma rádio. Ontem, após o enterro do delegado, três acusados foram apresentados. Dois haviam sido presos na noite de quarta-feira. O terceiro se entregou ontem. Eles contaram que tentavam roubar o carro do delegado, mas viram que Leão tentou pegar uma arma que tinha entre as pernas. Disseram ainda não saber que a vítima era policial.