Polícia diz que alvo eram corruptos; PT deve explorar fato A ordem do Palácio dos Bandeirantes para a Secretaria da Segurança Pública foi evitar a politização do tema e defender a legitimidade da ação. Tanto que as informações repassadas à imprensa partiram do Denarc - departamento que coordenou a ação. O Denarc justificou-se para a secretaria afirmando que a primeira prisão na região, que ocorreu cerca de uma hora antes do confronto, envolvia a detenção de dois policiais civis corruptos, que trabalhavam com traficantes.