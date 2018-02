Polícia divulga retrato falado de suspeitos de matar jornalista em SP

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta quinta-feira, 11, o retrato falado dos suspeitos de terem participado, na última sexta-feira, do assalto que resultou na morte do jornalista Walter Pimentel, de 43 anos, que trabalhava na TV Gazeta, ocorrido na zona norte da cidade de São Paulo.

O jornalista foi baleado por assaltantes em frente ao supermercado Econ, na Avenida Guapira, bairro do Tucuruvi. Segundo a Polícia Militar, os bandidos teriam confundido o jornalista com um segurança ou até mesmo com um policial à paisana devido a seu porte físico e o mataram com um tiro na nuca.

Ao ser abordado pelos bandidos, Walter teria se assustado e, possivelmente pela reação involuntária, acabou baleado e arrastado para a saída do supermercado. Os bandidos roubaram a carteira do jornalista e R$ 350 do caixa do estabelecimento. O jornalista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.