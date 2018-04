Polícia divulga retrato falado de suspeito de roubar mulher em delegacia

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Civil divulgou na noite desta sexta-feira, 14, o retrato falado do suspeito de assaltar uma comerciante de 52 anos na tarde de ontem dentro de uma delegacia da cidade de Salto, no interior de São Paulo. O homem é suspeito de levar a bolsa com R$ 13.500.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima tinha sacado o dinheiro em uma agência bancária cerca de uma hora antes de entrar na delegacia. Um celular também foi roubado. A mulher foi até o 1º Distrito Policial para prestar queixa de um celular clonado.

A descrição do suspeito indica que ele teria aproximadamente 1,85 metros de altura, cerca de 25 anos, pele branca, cabelos e olhos castanhos, e porte físico forte.