Polícia divulga retrato falado de acusado de matar estudante em SP

SÃO PAULO - A polícia divulgou nesta terça-feira, 8, o retrato falado do suspeito de matar o estudante Jair Henrique Pavanelli, de 21 anos, durante um assalto na região do Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, no último sábado, 5.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o jovem foi abordado quando saía de casa em um Fiesta, na Vila Iracema. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, de Itaquera, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou morrendo.

Segundo a polícia, não se sabe ainda se a vítima teria reagido ao assalto ou se os bandidos já chegaram com a intenção de matá-lo e aproveitaram para levar o carro.