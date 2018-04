Polícia divulga novo retrato falado de suspeito de atirar em Godói

SÃO PAULO - A polícia divulgou nesta segunda-feira, 21, um novo retrato falado do suspeito de atirar três vezes no ex-árbitro e comentarista Oscar Roberto de Godói, de 55 anos, na noite de quarta-feira, em Perdizes, zona oeste.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o novo retrato falado foi feito por um policial que esteve com Godói no hospital. O ex-árbitro acompanhou de perto a elaboração do novo desenho e deu detalhes para o reconhecimento do agressor.

De acordo com testemunhas, o suspeito aparenta ter 28 anos, é pardo claro, mede cerca de 1,78m, é magro, tem cabelos e olhos castanhos.

Godói foi transferido da UTI para o quarto na manhã desta segunda-feira, no Hospital das Clínicas (HC). Ele está consciente e seu estado de saúde é estável, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Texto atualizado às 18h15.