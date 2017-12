Polícia divulga imagens de suspeitos de assaltar relojoaria em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Civil divulgou na tarde desta terça-feira, 6, imagens do circuito interno do Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, onde a relojoaria S.Rolim foi assaltada na noite de sábado, 3. As imagens vão ajudar a polícia a identificar os suspeitos.

Os três homens que aparecem no vídeo estavam bem vestidos - um deles usava terno - e carregando sacolas, aparentando ser clientes do shopping. Os homens armados invadiram, por volta das 19h45, a loja que vende produtos com preços de até R$ 33 mil de marcas famosas como Bvlgari, Mont Blanc e Rolex.

Após roubar uma coleção de relógios Rolex, o grupo fugiu pelas escadarias do shopping. Ninguém ficou ferido. O valor que foi levado pelos assaltantes ainda não foi informado. O caso é investigado pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).