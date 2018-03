Polícia divulga imagens de homicídio de delegado

As gravações de câmeras de segurança mostram o delegado chegando em casa por volta das 23 horas. Primeiro, ele retirou dois cones da frente da residência e entrou com o carro. Em seguida, recolocou os cones. Quando terminava de fechar o portão, foi abordado por um criminoso, que atirou primeiro no olho da vítima e depois no peito, de cima para baixo. Souza então caiu sobre a própria arma.

Um comparsa do atirador voltou na metade do caminho. Os dois correram até um Gol preto, que estava parado na esquina e tinha cruzado com o Siena verde escuro do policial pouco antes. Souza chegou a ser levado por vizinhos para o Hospital Santa Marcelina, onde morreu.

O diretor do DHPP, Jorge Carrasco, afirmou ontem que os policiais trabalham com todas as hipóteses. "Não é ainda possível dizer se foi execução ou latrocínio. Estamos investigando. É questão de honra para o departamento a descoberta do autor", afirmou.