Polícia divulga foto de suspeito de assalto a cofres de banco na Paulista

SÃO PAULO - A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 20, um nova foto de Francisco Rodrigues dos Santos, de 45 anos, suspeito de participação do roubo aos cofres de uma agência bancária na avenida Paulista, no fim do mês passado.

A foto substitui a imagem de um outro homem, que havia sido divulgada na última semana. Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), a foto foi trocada durante processamento de dados pela imagem de seu parceiro quando presos em flagrante no ano de 2008.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último dia 15, o pedreiro Marco Antônio Rodrigues dos Santos, de 29 anos, foi preso na Vila Siqueira, zona norte de São Paulo, com parte do material roubado dos cofres particulares do banco. Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), o detido é irmão do cabeleireiro Francisco Rodrigues dos Santos, o Chico, identificado como um dos responsáveis pelo roubo e que está foragido.

O roubo do Itaú ocorreu no dia 28 de agosto. Dezesseis bandidos invadiram a agência e arrombaram 138 cofres de 120 clientes. Levaram fortunas de até R$ 5 milhões dos clientes. Além de dólares, libras, euros, os criminosos também carregaram joias, pedras preciosas e barras de ouro. Apenas cinco dos clientes procuraram a polícia até agora e deram queixa de roubo de bens avaliados em R$ 10 milhões. Estima-se que os bandidos podem ter levado até R$ 100 milhões dos cofres.