Polícia divulga ação na internet

O objetivo é deixar a população mais próxima do problema e da atuação policial. A estratégia parece dar certo. Na página do Facebook, por exemplo, mais de 1.500 pessoas já curtiram o perfil 'Operação Integrada Centro Legal - Eu apoio esta ação'. Alguns ainda interagem, com comentários. Ontem, uma usuária escreveu que o combate às drogas é importantíssimo e esse é um "momento de dar-se as mãos".

"A nossa abordagem e até o uso de munições (não letais) são alvo de elogios", diz o tenente André Luiz Magalhães Bonifácio, porta-voz da PM para uso das mídias sociais. Ele ainda destaca que a internet também serve como um canal de denúncias.

No Twitter, a participação popular é mais discreta. Por enquanto, o perfil '@opcentrolegal' tem pouco mais de 160 seguidores. / CAROLINA MARCELINO