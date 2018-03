Polícia dispersa passeata contra serviço de ônibus em M'Boi Mirim

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Cerca de 300 passageiros do transporte coletivo realizaram uma passeata na manhã desta terça-feira, 16, na zona sul de São Paulo, para protestar contra a péssima qualidade no transporte e as condições das vias.

Por volta das 12h30, a polícia conseguiu dispersar os manifestantes.O protesto começou por volta das 6h30 na Estrada M'Boi Mirim e os manifestantes bloquearam outras vias importantes, como a Avenida Guarapiranga, o que complicou o trânsito na região, segundo informa a Polícia Militar.