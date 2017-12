Polícia deve retomar hoje busca do corpo Policiais e bombeiros de Minas fizeram ontem diligências em um sítio de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, para buscar o corpo de Eliza Samudio. O sítio era alugado pelo ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos - apontado como o autor da execução da jovem - e utilizado como centro de treinamento de tiros e adestramento de cães. Como nada foi achado, as buscas foram encerradas no início da noite e deverão ser retomadas hoje.