Polícia deve retirar invasores de prédios da CDHU em Itaquaquecetuba SÃO PAULO - Uma reintegração de posse está marcada para ter início por volta das 8 horas desta terça-feira, 27, no Condomínio das Violetas, na altura do nº 80 da Avenida 1º de Maio; e nos condomínios das Tulipas e das Rosas, que ficam respectivamente nos números 731 e781 da Avenida Quarto Centenário, todos da CDHU e situados no bairro da Estação, em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo.