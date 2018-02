Polícia detona mala em frente de sinagoga em SP

Atualizado às 15h25.

SÃO PAULO - Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) detonou uma mala, na região da Alameda Barros, entre as ruas Albuquerque Lins e São Vicente de Paula, no centro de São Paulo.

A mala, deixada no local no fim da manhã desta segunda-feira, 19, estava em frente a uma sinagoga. A polícia afirma que o pacote estava vazio.

Por volta do meio-dia, a PM recebeu um chamado sobre uma suposta bomba no local e a área foi totalmente interditada. Duas quadras foram fechadas na região e os pedestres não puderam transitar pelo local. Os moradores de prédios da área foram impedidos de descer às ruas.