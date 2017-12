Polícia detém traficantes com carro recheado de drogas

SÃO PAULO - Utilizando um Celta prata com um painel recheado de drogas, os traficantes Jurandir Gomes de Almeida, de 29 anos, e Marcos Pergher, 31, foram detidos, por volta das 20 horas de terça-feira, 19, no momento em que iniciavam o expediente criminoso na região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Em patrulhamento pela Avenida Estevão do Loreto, policiais militares da Força Tática do 19º Batalhão desconfiaram do veículo estacionado ao notarem um certo nervosismo nos dois ocupantes. Portando uma pistola 9 mm junto à cintura, Jurandir, que já tem passagem por tráfico, não reagiu, a exemplo do comparsa, que possui passagem por furto.

Durante a vistoria no carro, os policiais notaram um dispositivo capaz de abrir o painel, na saída do ar, com o simples aperto de um botão. Dentro do painel havia 655 cápsulas plásticas contendo cocaína, 150 trouxinhas de maconha e anotações sobre o controle do tráfico na região. A dupla foi encaminhada ao 41º Distrito Policial, da Vila Rica.

"Os dois apenas faziam a distribuição da droga. São as chamadas "mulas" do tráfico. O carro está em nome de uma terceira pessoa e se encontra com a documentação vencida", afirmou o 2º sargento PM Dutra.