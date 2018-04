Polícia detém casal suspeito de pichar Pátio do Colégio, no centro de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deteve na noite da última quinta-feira, 12, um casal suspeito de ter participado da pichação do Pátio do Colégio, na região central da capital. Na manhã da terça-feira, 10, o monumento amanheceu pichado com a frase “Olhai por nóis” (sic).

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), o casal também é suspeito de ter pichado o monumento das Bandeiras, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e o Fórum Butantã.

A legislação municipal prevê, desde fevereiro do ano passado, multa de R$ 5 mil para quem for flagrado pichando muros públicos ou privados. Caso o alvo seja um monumento ou um bem tombado, o valor sobe para R$ 10 mil. A multa é dobrada em caso de reincidência.

Até o fechamento desta matéria, a SSP não havia informado detalhes da prisão e nem se há outros possíveis suspeitos. De acordo com o órgão, haverá uma entrevista coletiva às 11h, desta sexta-feira, 13, para mais informações sobre o caso.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de pelo menos dois vândalos na ação. Pelas filmagem, também é possível ver que moradores de rua estavam no local no momento do crime.

Confira o vídeo abaixo:

O Pátio do Colégio é um complexo histórico-cultural considerado o marco inicial da cidade de São Paulo. A construção pertence à Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas.