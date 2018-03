Polícia detém 22 pessoas em aniversário com bolo de maconha

Uma festa de aniversário de 18 anos em Arraial d'Ajuda, a 8 km de Porto Seguro (BA), acabou anteontem com 22 pessoas detidas, incluindo dez adolescentes de 16 e 17 anos. O bolo fora decorado com folhas de maconha. Incomodados com o barulho na praia, moradores chamaram a polícia, que encontrou pequenas porções de maconha e cocaína, grande quantidade de bebidas alcoólicas e fotos do bolo.

À polícia, apenas uma adolescente, que estava na festa com os pais, confirmou ter consumido drogas no local. Segundo o delegado Rafael Zanini, todos foram liberados após registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência por apologia às drogas, consumo e facilitação de consumo de entorpecentes.