Polícia desmonta 'tribunal do crime' organizado pelo PCC no interior de SP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Nove homens foram presos e um adolescente de 13 anos foi apreendido na noite de terça-feira, 7, quando participavam da sessão de um "tribunal do crime" do Primeiro Comando da Capital (PCC). O júri interno era realizado em uma casa no bairro Jardim Maria Lúcia, em São José do Rio Preto, a 440 quilômetros da capital paulista.

O 'tribunal' julgava Anderson de Melo Assunção, de 22 anos, que estava em poder dos bandidos por 24 horas e era acusado por eles de ter estuprado uma mulher do bairro e passado informações sobre o tráfico para a polícia. De acordo com as regras do PCC, os crimes pelos quais Assunção estava sendo julgado são pagos com a vida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sequestrado às 22h de segunda-feira, Assunção foi levado ao "júri" às 13h de terça. Ele já havia sido torturado com queimaduras de ponta de cigarro e espancado com socos e pontapés quando os PMs invadiram a casa.

Equipes da Força Tática da PM chegaram justamente quando os membros do tribunal se reuniam para anunciar a sentença de Assunção, que estava sentado em uma cadeira ao centro da roda formada por "juízes" no quintal da residência.

Não houve resistência e todos foram detidos. Os homens e o adolescente têm passagem pela polícia por tentativa de homicídio, tráfico, roubo ou furto. Eles deverão responder por sequestro, cárcere privado e formação de quadrilha. Assunção, segundo a PM, não tem passagem por estupro, apenas por tráfico.