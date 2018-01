Policiais estouraram, por volta de meio-dia de ontem, uma rinha de pássaros no Parque Reid, em Diadema, no ABC paulista. Na ação, dez pessoas foram detidas e 40 aves, apreendidas. Segundo a polícia, uma viatura fazia a patrulha quando os policiais viram dois homens em atitude suspeita na frente de uma casa. Quando foram abordá-los, os PMs encontraram no local uma rinha de pássaros.