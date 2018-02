Polícia descobre 'gato' em oleoduto da Petrobrás

As investigações do 1.º DP de Itaquaquecetuba mostram que um homem alugou um terreno há seis meses, na Avenida Registro. Ali, ele teria construído um poço de 4 metros de profundidade por 1 metro de diâmetro. As paredes do poço foram concretadas. O suspeito teria feito uma ligação clandestina com o duto da Petrobrás e, por meio de uma bomba, desviava o combustível.

O "gatoduto" saía da tubulação da Petrobrás e terminava no poço. O fogo consumiu parte do material usado na ligação clandestina. "Identificamos o proprietário do imóvel e vamos averiguar o furto", afirmou a delegada Adanzil Limonta.

A Petrobrás, por meio da Transpetro, responsável pela operação do duto, informou que suspendeu o bombeamento de combustível pela tubulação entre Guararema e Guarulhos. A Cetesb constatou fogo no galpão e a presença do combustível no poço, mas aparentemente ele não havia chegado ao córrego, afluente do Rio Tietê. A Companhia isolou o lugar e está verificando uma possível contaminação do solo. Duas famílias tiveram de deixar suas casas e o muro de uma delas foi derrubado. Peritos não sabem como o "gatoduto" se incendiou. / MARCELO GODOY E RODRIGO BRANCATELLI