Polícia descobre cemitério clandestino em Mauá; 4 corpos são achados

SÃO PAULO - A Polícia Civil descobriu um cemitério clandestino em Mauá, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 9. A descoberta ocorreu enquanto os investigadores apuravam um caso de roubo e se depararam com a informação sobre o local, que estaria sendo usado para ocultar corpos de pessoas mortas por uma organização criminosa, que não foi identificada. Quatro cadáveres foram retirados da área.

Veja imagens das escavações no terreno onde funcionava o cemitério clandestino em Mauá

A descoberta foi feita por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. As vítimas seriam inimigas da organização criminosa e, segundo a polícia, as mortes teria acontecido no fim do mês passado.

O delegado Antônio José Pereira, da 1.ª Delegacia de Investigações de Roubos e Latrocínios, do Deic, informou que os corpos estavam em uma mesma vala no Jardim Itasussu. A polícia acionou equipes do Corpo de Bombeiros, para participar da retirada das vítimas, e da Guarda Municipal de Mauá.

Dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) mostram que a cidade do ABC Paulista registrou neste ano, até agosto, 32 casos de homicídio. Em todo o ano passado, aconteceram 28.

